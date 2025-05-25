Вера о «Химках»: «Я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было»

Полузащитник подмосковного клуба дал интервью после матча 30-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:5). «Что я могу сказать? Мы, как профессионалы, как игроки, сделали свою работу! Все, что зависит от нас, мы сделали.