Марокканские фанаты устроили шумный перформанс у отеля сборной Франции перед 1/4 финала ЧМ-2026

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко сотни марокканских фанатов собрались у отеля французской сборной в Бостоне, устроив шумную акцию с фейерверками, барабанами и автомобильными гудками, сообщает RMC Sport.