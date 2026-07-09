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Марокканские фанаты устроили шумный перформанс у отеля сборной Франции перед 1/4 финала ЧМ-2026

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко сотни марокканских фанатов собрались у отеля французской сборной в Бостоне, устроив шумную акцию с фейерверками, барабанами и автомобильными гудками, сообщает RMC Sport.

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