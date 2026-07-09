Марокканские фанаты устроили шумный перформанс у отеля сборной Франции перед 1/4 финала ЧМ-2026

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко сотни марокканских фанатов собрались у отеля французской сборной в Бостоне, устроив шумную акцию с фейерверками, барабанами и автомобильными гудками, сообщает RMC Sport.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)