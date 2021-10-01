The Moscow Post

326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    Это хорошо но вот вопрос, когда выкинут либерду русофобскую из России и прикроют разные эхи, дожди и прочую мерзость ...Депутаты "Единой ...
  • степан дунов
    Это хорошо но вот вопрос, когда выкинут либерду русофобскую из России и прикроют разные эхи, дожди и прочую мерзость ...Депутаты "Единой ...
  • Марина Максимова
    Мася)))У Саши Шпака появ...

В континентальном окружении

В континентальном окружении

МИД напомнил европейским партнерам как надо вести себя с соседями."Добрые соседи ведут себя корректно, уважают и стараются учитывать законы и интересы друг друга, не позволяют себе вмешиваться во внутренние дела, проявлять неуважение к судебной системе, демократическим процедурам и общественным процессам, тиражировать голословные обвинения, и применять друг против друга неправомерные в международно-правовом плане ограничения меры", - указал Алексей Зайцев, официальный представитель МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента The Moscow Post об отношениях Евросоюза с Россией с точки зрения их стабильности и предсказуемости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх