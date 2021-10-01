В континентальном окружении

МИД напомнил европейским партнерам как надо вести себя с соседями."Добрые соседи ведут себя корректно, уважают и стараются учитывать законы и интересы друг друга, не позволяют себе вмешиваться во внутренние дела, проявлять неуважение к судебной системе, демократическим процедурам и общественным процессам, тиражировать голословные обвинения, и применять друг против друга неправомерные в международно-правовом плане ограничения меры", - указал Алексей Зайцев, официальный представитель МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента The Moscow Post об отношениях Евросоюза с Россией с точки зрения их стабильности и предсказуемости.