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Менеджер 2-кратных чемпионов мира по Доте о смерти Джорджа Формана: «Умерла легенда бокса. Выражаю свои соболезнования всем, кто был тронут его жизнью и работой»

Менеджер 2-кратных чемпионов мира по Доте о смерти Джорджа Формана: «Умерла легенда бокса. Выражаю свои соболезнования всем, кто был тронут его жизнью и работой»

«Сегодня умерла легенда бокса. Этим постом выражаю свои соболезнования всем, кто был тронут жизнью и работой Джорджа Формана.

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