Трампа не заинтересован в ужесточении санкций против России — NYT

Президент США Дональд Трамп не считает приоритетом принятие законопроекта об ужесточении санкций против России, об этом сообщает The New York Times.
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