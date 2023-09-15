«Кричат и требуют говорить на украинском». В офисе в Канаде расхохотались

Германия и Канада являются, наверное, самыми вожделенными странами для украинских беженцев. Конечно, их больше всего в Польше, но в Германию они стремятся как в самую, по их мнению, обеспеченную страну Европы, где их всех одарят еще и пособиями, а Канада с давнишних времен является центром украинской эмиграции.