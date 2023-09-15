Германия и Канада являются, наверное, самыми вожделенными странами для украинских беженцев. Конечно, их больше всего в Польше, но в Германию они стремятся как в самую, по их мнению, обеспеченную страну Европы, где их всех одарят еще и пособиями, а Канада с давнишних времен является центром украинской эмиграции.
«Кричат и требуют говорить на украинском». В офисе в Канаде расхохотались
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты ещё не изошёл на говно, шавка пиндосская?
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7 час.
Владимир Алтайцев
никаких разделов Украины не может быть. Это влажная мечта Запада. И подлец в России тот, кто об этом мечтает. Врага добивают до конца, а не дают ему передышку на время.
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7 час.
Владимир Арапов
Бендеровцев не добили в великую отечественную вот они ссуки и расплодились а дед говорил что вам придётся их добить
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4 час.
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