Сельхозугодья завалили различным мусором от снесенных зданий

Владельца земли заставили убрать свалку и выплатить причиненный ущербфото: unsplash.com В Карелии на земли сельскохозяйственного назначения сваливали битый кирпич, куски бетона и древесные отходы от сноса и разборки зданий, бытовой мусор.
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