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Кэйтлин Кларк превзошла рекорд Стефа Карри по точным 3-очковым за сезон в NCAA

Кэйтлин Кларк превзошла рекорд Стефа Карри по точным 3-очковым за сезон в NCAA

Баскетболистка университета Айова превзошла рекорд Стефена Карри (162) по точным 3-очковым за сезон в NCAA 22-летняя Кларк ранее стала рекордсменом по набранным очкам в женской и мужской NCAA, обогнав Пита Маравича.

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