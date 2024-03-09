Кэйтлин Кларк превзошла рекорд Стефа Карри по точным 3-очковым за сезон в NCAA

Баскетболистка университета Айова превзошла рекорд Стефена Карри (162) по точным 3-очковым за сезон в NCAA 22-летняя Кларк ранее стала рекордсменом по набранным очкам в женской и мужской NCAA, обогнав Пита Маравича.
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