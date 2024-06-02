Диетолог Ноев: Частое употребление сырников может привести к диабету и инфаркту

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев рассказала о том, что постоянное употребление сырников может привести к развитию диабета, лишнему весу и ожирению.
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