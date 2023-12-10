Антон Денисенко и Анастасия Фурса станут «Чужими людьми»

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Евгения Семенова «Чужие люди», главные роли в которой исполнили Анастасия Фурса, Родион Вьюшкин и Антон Денисенко, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».
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