Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пишут, что русская ударная подлодка, подошла к берегам Ирландии, где важный газопровод и кабели связи. Вот и славно

Пишут, что русская ударная подлодка, подошла к берегам Ирландии, где важный газопровод и кабели связи. Вот и славно

 The Times с утра пишет: "ВС трёх стран НАТО приняли участие в поисках российской подводной лодки у западного побережья Ирландии.

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Alex Nемо
Самый главный вопрос - а лодка то там вообще была? С учётом ТТХ новых российских торпед лодке в тот район и близко заходить не нужно...
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Отдыхающие молодые люди на яхте,которые ради интереса, решили понырять,в поиске приключений.....😀😀😀
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