Пишут, что русская ударная подлодка, подошла к берегам Ирландии, где важный газопровод и кабели связи. Вот и славно

The Times с утра пишет: "ВС трёх стран НАТО приняли участие в поисках российской подводной лодки у западного побережья Ирландии.
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