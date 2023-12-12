На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повышается грузоподъемность для всех видов транспортных средств общей массой до 5 тонн, гусеничных - до 10 тонн, сообщает окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО в госпаблике во ВКонтакте.
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