Дональд Трамп стал избранным президентом США, пишет Reuters. Дональд Трамп стал избранным президентом США, сообщает издание Reuters Трамп назвал себя 47-м президентом США во время речи перед сторонниками​ Трамп назвал итоги президентской гонки победой в политике, о которой прежде Штаты не слыхали.