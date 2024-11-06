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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Дональд Трамп стал избранным президентом США

Дональд Трамп стал избранным президентом США, пишет Reuters. Дональд Трамп стал избранным президентом США, сообщает издание Reuters Трамп назвал себя 47-м президентом США во время речи перед сторонниками​ Трамп назвал итоги президентской гонки победой в политике, о которой прежде Штаты не слыхали.

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