Дональд Трамп стал избранным президентом США, пишет Reuters. Дональд Трамп стал избранным президентом США, сообщает издание Reuters Трамп назвал себя 47-м президентом США во время речи перед сторонниками Трамп назвал итоги президентской гонки победой в политике, о которой прежде Штаты не слыхали.
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