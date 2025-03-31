Совместное командование в Висбадене: детали сотрудничества Согласно данным The New York Times, американские военные, базировавшиеся на базе в… Германия как центр военной координации: как США управляли ударами ВСУ по России .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии