Эта служба и опасна и трудна

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел России. В истории ведомства поистине немало ярких и героических страниц с примерами мужества, стойкости и самопожертвования.
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