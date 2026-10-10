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Почти все пенсионеры заявили о готовности поддержать повышения налогов на молодёжь

Почти все пенсионеры заявили о готовности поддержать повышения налогов на молодёжь

Опрос в США показал разрыв между поколениями: 89 процентов американцев старше 65 лет поддерживают защиту текущих пособий по социальному обеспечению даже за счёт повышения налогов на молодых работников, тогда как 53 процента людей до 30 лет предпочли бы оградить молодых от роста налогов даже ценой сокращения выплат пенсионерам.

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