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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Алькарас: «Первая строчка рейтинга – одна из главных целей»

«Для меня первая строчка рейтинга – одна из главных целей. На больших турнирах я хочу здорово выступать, чтобы приблизиться или вернуть себе эту позицию».

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