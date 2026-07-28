В турецком отеле 2 россиянки утащили со шведского стола 5 кг пахлавы, а когда к ним пришли требовать оплаты попытались избавиться от улик, смыв их в унитаз.
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В турецком отеле 2 россиянки утащили со шведского стола 5 кг пахлавы, а когда к ним пришли требовать оплаты попытались избавиться от улик, смыв их в унитаз.
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