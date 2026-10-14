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Большинство стран не хотят соблюдать санкции против РФ – спецпредставитель О’Салливан

Большинство стран не хотят соблюдать санкции против РФ – спецпредставитель О’Салливан

Специальный представитель Европейского союза Дэвид О’Салливан на Варшавском форуме по безопасности заявил, что большинство стран мира не видят необходимости в соблюдении антироссийских санкций.

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