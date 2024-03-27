YouTube станет уликой. Полиция США требует от Google данные о просмотрах

Просмотренные на YouTube видео могут стать уликами против васТребование американских следователей к компании Google передать данные о пользователях, просматривавших определенные видеоролики на YouTube, вызвало серьезную дискуссию о неприкосновенности частной жизни и конституционных правах.
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