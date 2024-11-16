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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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Свежие комментарии

  • thb68
    да ну!!! неужели взорвали. В советское время о таких находках сообщали "куда надо", те "кто надо" приезжали, место за...ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД "...
  • thb68
    ещё было бы хорошо хотя бы приблизительно показать как выглядели технологии ДВЦДорогами богов. О...
  • Татьяна Курочкина
    Они в западной хохляндии ВСЕГДА были такими☝🏻❗Только цензура советская умалчивала как сейчас "затирают" массовые пре...Зверское преступл...

Как снимали фильм «Три плюс два»: кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Как снимали фильм «Три плюс два»: кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山  Подумать только, прошло уже 60 лет (а точнее 61 год) с момента выхода замечательной советской романтической комедии «Три плюс два», а она до сих пор смотрится на одном дыхании и не теряет своей актуальности.

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