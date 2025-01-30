Шольц заявил, что США освободили Германию от нацизма

Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей снова «снова стать демократией». Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, возмущаясь тем, что близкий соратник американского президента Илон Маск поддерживает правую партию «Альтернатива для Германии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии