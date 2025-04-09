МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Несмотря на упорные бои в курском приграничье, сегодня можно с уверенностью сказать, что уже ко Дню Победы (9 мая) Курская область будет полностью освобождена от украинской оккупации.
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