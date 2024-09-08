Марк Уэббер: «Пиастри сумел показать, что готов бороться с лучшими»

Уэббер высказался о прогрессе Пиастри. Бывший пилот «Формулы-1», который сейчас работает менеджером Оскара Пиастри, отметил то, насколько трудно пришлось австралийцу с учетом того, что перед переходом в «Макларен» он больше года был резервным пилотом «Альпин» и вообще не участвовал в гонках.