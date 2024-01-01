Кремль обозначил основные цели России на посту председателя СНГ

Пост председателя Содружества Независимых Государств (СНГ) с 1 января 2024 года перешел к России. Основными целями на этом посту назвали укрепление объединения, повышение его международного авторитета и развитие сотрудничества с другими международными организациями и государствами.
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