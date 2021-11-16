WP узнала о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

WP узнала о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

США в ближайшее время планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на несколько источников.

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