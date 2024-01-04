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Минобороны России: ПТРК "Корнет" уничтожил расчет дронов ВСУ

Минобороны России: ПТРК "Корнет" уничтожил расчет дронов ВСУ

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил Российской Федерации уничтожил расчет FPV-дронов украинской армии на Купянском направлении.

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