Дом семьи Авраама: мой опыт посещения самого необычного религиозного комплекса в Абу-Даби

Признаюсь честно, до недавнего времени мои представления об Абу-Даби были довольно стандартными. Небоскреб Бурдж-Халифа, величественная мечеть Шейха Зайда и, конечно, музей Лувр — именно эти кадры обычно заполняют ленты социальных сетей.