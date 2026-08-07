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Энциклопедия географа

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Дом семьи Авраама: мой опыт посещения самого необычного религиозного комплекса в Абу-Даби

Дом семьи Авраама: мой опыт посещения самого необычного религиозного комплекса в Абу-Даби

Признаюсь честно, до недавнего времени мои представления об Абу-Даби были довольно стандартными. Небоскреб Бурдж-Халифа, величественная мечеть Шейха Зайда и, конечно, музей Лувр — именно эти кадры обычно заполняют ленты социальных сетей.

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