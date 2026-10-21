Юрист объяснила, может ли турист отказаться от тура и вернуть деньги, если рейс откладывается.Задержки рейсов снова поставили туристов перед вопросом: можно ли отказаться от поездки и получить деньги обратно? Ответ зависит от того, насколько изменились условия.