«Алиса» назвала Машу из мультика призраком, а теперь отказывается отвечать на вопрос

«Яндекс» признался, что его «умная» колонка не так уж умна и не всегда может найти верный ответ. Это произошло после того, как в СМИ начали обсуждать слова «Алисы» о главной героине мультика «Маша и медведь», которую колонка назвала призраком, мучающим медведя в наказание.