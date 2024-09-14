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ДТП с участием грузовика и самосвала парализовало движение во Владивостоке

ДТП с участием грузовика и самосвала парализовало движение во Владивостоке

Сразу несколько автомобилей пострадало в результате аварии во Владивостоке. Фура заняла всю проезжую часть, погнуты леера, дорога полностью перекрыта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на телеграм-канал «АВТОГАРАНТ».

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