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Реалика

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Что объединяет Овечкина и успешных собственников: система, дисциплина, результат

﻿﻿Коллеги, внимание, вопрос: что, по вашему мнению, общего у Александра Овечкина с владельцем бизнеса, который стабильно растет, масштабируется, не бегает с огнетушителем каждую пятницу и не жалуется на перебои с денежными потоками? Ответ не в силе, связях или даже деньгах.

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