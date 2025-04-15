Что объединяет Овечкина и успешных собственников: система, дисциплина, результат

Коллеги, внимание, вопрос: что, по вашему мнению, общего у Александра Овечкина с владельцем бизнеса, который стабильно растет, масштабируется, не бегает с огнетушителем каждую пятницу и не жалуется на перебои с денежными потоками? Ответ не в силе, связях или даже деньгах.
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