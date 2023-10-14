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Мы зашли в фартовый ресторан: тайная жизнь японского общепита

Мы зашли в фартовый ресторан: тайная жизнь японского общепита

Впервые переведенный на русский роман Юкио Мисимы «После банкета», вышедший в 1960 году, на родине писателя был воспринят как сатирический и сопровождался скандалом: бывший министр иностранных дел Хатиро Арита узнал себя в одном из центральных персонажей, баллотирующемся на пост губернатора Токио, и даже подал на писателя в суд.

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