В 100 лет все только начинается: Ученые доказали, что у человеческой жизни нет предела

Согласно библейским сказаниям, в былые времена люди жили по 500-800 лет. А что теперь? Человеческое долголетие — спорная тема, но в последних исследованиях ученые пришли к выводу, что биологическая вероятность смерти увеличивается только до 105 лет, а дальше все зависит от нас самих.