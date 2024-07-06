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В 100 лет все только начинается: Ученые доказали, что у человеческой жизни нет предела

В 100 лет все только начинается: Ученые доказали, что у человеческой жизни нет предела

Согласно библейским сказаниям, в былые времена люди жили по 500-800 лет. А что теперь? Человеческое долголетие — спорная тема, но в последних исследованиях ученые пришли к выводу, что биологическая вероятность смерти увеличивается только до 105 лет, а дальше все зависит от нас самих.

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