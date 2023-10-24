Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Скандал с Сатановским лишь набирает обороты. Следующим Соловьев уволит Кедми

Скандал с Сатановским лишь набирает обороты. Следующим Соловьев уволит Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Судя по всему политологу и востоковеду Евгению Сатановскому еще долго будет аукаться хамство которое он допустил по отношению к представителям российского дипломатического ведомства, в частности по отношению к замглавы МИД Михаилу Богданову и официальному представителю МИД Марии Захаровой.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
как-то смешалось всё в статье. даже Дугина процитировали с &quot;иудеством&quot;, что никак не равно еврейству... одним словом собаки спущены. а надо ли? мнения могут быть разные, в том и шоу. другое дело, - надо быть корректнее, уметь высказывать свою точку зрения без лишних слов и без перехода на личности... нге апологет Сатановского, давно очевидно, что профессор позволяет себе заходить за рамки, но суть речей всегда интересна, если отфильтровать... другое дело Кеша. этот персонаж давно и настойчиво гладит Россию и её народ по шерсти, заворачивая свои округлые фразы в красивый словесный фантик. но и он интересен в качестве &quot;контра&quot;. считывая его смыслы, легче видеть, чего хотят наши &quot;партнеры&quot;... одним словом не плакаты нужны в студии, а смыслы. но корректные. ибо вся свобода в выборе. а если его нет, выбирать не из чего, то ... что?
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4 д.
МГ
Малик Гумеров
&quot;&quot;Владимир Соловьёв быстро, в три дня, уволил Армагеддныча со своего проекта за довольно &quot;техничный наезд&quot; на двух ключевых&quot; - И ЧЕМ ЛУЧШЕ  СОЛОВЬЕВ ОТ САТАНОВСКОГО ????                            КАК ИСТИННЫЙ ЕВРЕЙ  , почуял откуда дует ветер ,  И СРАЗУ  ОТРЕКСЯ ОТ СВОЕГО ДРУГА  СОРАТНИКА  = ТЕМ САМЫМ  , КАК ИСТИННЫЙ ЕВРЕЙ   ,  НА ПРОДАЖЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ - чисто по еврейски ,   ЗАЩИТИЛ - ОГОРОДИЛ СЕБЯ !!!                                                              И при Гитлере - одни евреи  ему служили , начальниками концлагерей были  и сжигали  в печах других евреев , рангом ниже .... !                     Еврейство = секта = инструмент ... ! Еврейство  это как тараканы - места начинает не хватать , или что то угрожать .... - начинают сжирать друг друга ! ...  &quot;Дмитрию Медведеву, дав ему характеристику как слабому, и некомпетентному политику,&quot; - Здесь Сатановский абсолютно прав и  нужно только добавить - шавка подпиндосник этот  медведев !            И насчет Захаровой не нужно губы раскатывать - она  татанливая приспособленка  не хуже евреев !      Если сама еще не еврейка ???       Она выросла в обнимку с &quot;Дождем&quot;   под присмотром евреев .... ! ?               Захарова это темная лошадка - куда переметнется  ... неизвестно !                                                            НЕ НУЖНО СУДИТЬ ПО ФАНТИКАМ  и  ПО ТОМУ  ЧТО НАВЯЗЫВАЮТ ПО СМИ , ИНЕТУ ......  !                                                          САМИМ НУЖНО ДУМАТЬ  и ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ !!!
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4 д.
Е Пронина
согласно Талмуду ,их закону, евреем считается тот, кто рожден от матери еврейки и не перешел в другое вероисповедание, а так же лицо принявшее иудаизм)))))))))))причем тут национальность (хотя изначально это были арабы)??? касаемо Сатановского ,то родина у него на западной Украине, там рожден) Ротшильды,рокфеллеры морганы,соросы и тд тож евреи  ,правят финансами (фрс),миром и государствами,,,все войны развязаны евреями, такая у них идеология иудаизма(моисей говорил им уничтожать всех другой веры), они же сдали Христа римскому прокуратору Понтию Пилату ,управлявшему палестинской территорией на распятие,  этом их суть,,,
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4 д.

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