Интересная жизнь с Vera Star Судя по всему политологу и востоковеду Евгению Сатановскому еще долго будет аукаться хамство которое он допустил по отношению к представителям российского дипломатического ведомства, в частности по отношению к замглавы МИД Михаилу Богданову и официальному представителю МИД Марии Захаровой.
Скандал с Сатановским лишь набирает обороты. Следующим Соловьев уволит Кедми
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
как-то смешалось всё в статье. даже Дугина процитировали с "иудеством", что никак не равно еврейству... одним словом собаки спущены. а надо ли? мнения могут быть разные, в том и шоу. другое дело, - надо быть корректнее, уметь высказывать свою точку зрения без лишних слов и без перехода на личности... нге апологет Сатановского, давно очевидно, что профессор позволяет себе заходить за рамки, но суть речей всегда интересна, если отфильтровать... другое дело Кеша. этот персонаж давно и настойчиво гладит Россию и её народ по шерсти, заворачивая свои округлые фразы в красивый словесный фантик. но и он интересен в качестве "контра". считывая его смыслы, легче видеть, чего хотят наши "партнеры"... одним словом не плакаты нужны в студии, а смыслы. но корректные. ибо вся свобода в выборе. а если его нет, выбирать не из чего, то ... что?
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4 д.
МГ
Малик Гумеров
""Владимир Соловьёв быстро, в три дня, уволил Армагеддныча со своего проекта за довольно "техничный наезд" на двух ключевых" - И ЧЕМ ЛУЧШЕ СОЛОВЬЕВ ОТ САТАНОВСКОГО ???? КАК ИСТИННЫЙ ЕВРЕЙ , почуял откуда дует ветер , И СРАЗУ ОТРЕКСЯ ОТ СВОЕГО ДРУГА СОРАТНИКА = ТЕМ САМЫМ , КАК ИСТИННЫЙ ЕВРЕЙ , НА ПРОДАЖЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ - чисто по еврейски , ЗАЩИТИЛ - ОГОРОДИЛ СЕБЯ !!! И при Гитлере - одни евреи ему служили , начальниками концлагерей были и сжигали в печах других евреев , рангом ниже .... ! Еврейство = секта = инструмент ... ! Еврейство это как тараканы - места начинает не хватать , или что то угрожать .... - начинают сжирать друг друга ! ... "Дмитрию Медведеву, дав ему характеристику как слабому, и некомпетентному политику," - Здесь Сатановский абсолютно прав и нужно только добавить - шавка подпиндосник этот медведев ! И насчет Захаровой не нужно губы раскатывать - она татанливая приспособленка не хуже евреев ! Если сама еще не еврейка ??? Она выросла в обнимку с "Дождем" под присмотром евреев .... ! ? Захарова это темная лошадка - куда переметнется ... неизвестно ! НЕ НУЖНО СУДИТЬ ПО ФАНТИКАМ и ПО ТОМУ ЧТО НАВЯЗЫВАЮТ ПО СМИ , ИНЕТУ ...... ! САМИМ НУЖНО ДУМАТЬ и ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ !!!
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4 д.
Е Пронина
согласно Талмуду ,их закону, евреем считается тот, кто рожден от матери еврейки и не перешел в другое вероисповедание, а так же лицо принявшее иудаизм)))))))))))причем тут национальность (хотя изначально это были арабы)??? касаемо Сатановского ,то родина у него на западной Украине, там рожден) Ротшильды,рокфеллеры морганы,соросы и тд тож евреи ,правят финансами (фрс),миром и государствами,,,все войны развязаны евреями, такая у них идеология иудаизма(моисей говорил им уничтожать всех другой веры), они же сдали Христа римскому прокуратору Понтию Пилату ,управлявшему палестинской территорией на распятие, этом их суть,,,
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4 д.
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