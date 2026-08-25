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Николя Обе-Кюбель: «Брылин терпеливый и спокойный. У него большой опыт, он долго играл в НХЛ. Очень жду возможности поработать с ним»

Форвард минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель поделился впечатлениями от команды и города. – Как тебе первые дни в Минске ? Уже удалось освоиться в команде? – Мне здесь очень нравится.

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