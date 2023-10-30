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Армия Израиля расширяет наземные операции в секторе Газа (ВИДЕО)

Армия Израиля расширяет наземные операции в секторе Газа (ВИДЕО)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что в Газе были уничтожены десятки боевиков ХАМАС, забаррикадировавшиеся в зданиях и туннелях.

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