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Министр обороны Северной Кореи отстранен от должности

Министр обороны Северной Кореи отстранен от должности

В Северной Корее сменилось военное руководство: Но Гван Чхор отстранен от должности министра обороны, на его место назначен начальник Главного Политуправления Корейской народной армии (КНА) Ким Сон Ги.

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