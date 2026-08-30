Министр обороны Северной Кореи отстранен от должности

В Северной Корее сменилось военное руководство: Но Гван Чхор отстранен от должности министра обороны, на его место назначен начальник Главного Политуправления Корейской народной армии (КНА) Ким Сон Ги.
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