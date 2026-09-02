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Царьград

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США удвоят добычу нефти в Венесуэле: план на ближайшие годы

США удвоят добычу нефти в Венесуэле: план на ближайшие годы

3 января США ударили по Венесуэле, обвиняя её лидера Мадуро в наркоторговле. Энергетические соглашения могут удвоить добычу нефти в Венесуэле.

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