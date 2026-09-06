В «серой зоне» Орехова развернулась кровавая бойня

Последние события на ореховском направлении стали одним из самых заметных изменений на линии боевого соприкосновения за длительное время.
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