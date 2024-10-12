Донбасский фронт. Как брали Угледар: "Отчаяния оказалось больше"

Освобождение Угледара русскими войсками вызвало множество вопросов по обе стороны фронта. Сухие сводки не в состоянии передать весь ужас, пережитый нашими воинами, которые, несмотря на все трудности, уверенно продвигаются вперед, освобождая русские земли от ВСУ.