Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иранцы полностью разгромили Бахрейн

Иранцы полностью разгромили Бахрейн

Иранцы полностью разгромили Бахрейн. ВМС США негде швартоваться. Специальная рабочая группа рассматривает вопрос о том, следует ли покинуть объект — базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне, (с) министр ВМС США Хунг Као.

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