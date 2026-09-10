Иранцы полностью разгромили Бахрейн. ВМС США негде швартоваться. Специальная рабочая группа рассматривает вопрос о том, следует ли покинуть объект — базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне, (с) министр ВМС США Хунг Као.
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