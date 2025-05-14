Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено12 украинских БПЛАсамолетного типа:девять БПЛА – над акваторией Черного моря итри БПЛА – над территорией Белгородской области.
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