На Сфере не будут использовать определенные цвета, чтобы не отвлекать пилотов во время Гран-при Лас-Вегаса

«Формула-1» и ФИА договорились о том, как безопасно использовать Сферу на Гран-при Лас-Вегаса. «Ф-1» на несколько дней взяла в аренду Сферу – концертную и развлекательную площадку с гигантским сферическим экраном, а также пространство рядом с ней.