«Самое главное - максимально строго сыграть в обороне» - Цветков дал напутствие перед с матчем с «Локомотивом»

Футболисты «Зенита» для успеха в матче с «Локомотивом» располагают рядом прекрасных игровых качеств, главное - эмоционально преодолеть неудачу, которая была во встрече с ЦСКА, заявил «Матч ТВ» бывший защитник петербуржцев Валерий Цветков.