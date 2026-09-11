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«Самое главное - максимально строго сыграть в обороне» - Цветков дал напутствие перед с матчем с «Локомотивом»

«Самое главное - максимально строго сыграть в обороне» - Цветков дал напутствие перед с матчем с «Локомотивом»

Футболисты «Зенита» для успеха в матче с «Локомотивом» располагают рядом прекрасных игровых качеств, главное - эмоционально преодолеть неудачу, которая была во встрече с ЦСКА, заявил «Матч ТВ» бывший защитник петербуржцев Валерий Цветков.

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