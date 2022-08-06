Конасова в ужасе от того, что Боня предлагает лечить рак выделениями жабы: «Это максимально упорото»

В последнее время Виктория Боня окунулась в нетрадиционную медицину. Теледива рекламирует для своих клиентов препараты, с помощью которых открывается третий глаз, а онкологические заболевания исчезают.
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