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Конасова в ужасе от того, что Боня предлагает лечить рак выделениями жабы: «Это максимально упорото»

Конасова в ужасе от того, что Боня предлагает лечить рак выделениями жабы: «Это максимально упорото»

 В последнее время Виктория Боня окунулась в нетрадиционную медицину. Теледива рекламирует для своих клиентов препараты, с помощью которых открывается третий глаз, а онкологические заболевания исчезают.

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