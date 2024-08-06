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Как понять, что вино испортилось, и сколько хранить открытую бутылку

Как понять, что вино испортилось, и сколько хранить открытую бутылку

Как понять, что вино испортилось, и сколько хранить открытую бутылку Татьяна СергееваВы когда-нибудь брали старую бутылку вина и думали, все ли с ним в порядке? Эта статья поможет вам разобраться в вопросе.

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