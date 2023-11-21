Данилов обеспокоен активизацией дискуссий о необходимости переговоров с РФ

Киев обеспокоен тем, что среди партнеров на Западе активизировались дискуссии о необходимости переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине и прекращению огня.
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