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Еврокомиссия планирует запретить доступ к соцсетям детям до 13 лет

Еврокомиссия планирует запретить доступ к соцсетям детям до 13 лет

Законопроект о защите детей в интернете, предусматривающий запрет доступа к социальным сетям для лиц младше 13 лет, представила Европейская комиссия 17 сентября, пишет газета Oldenburger Onlinezeitung.

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