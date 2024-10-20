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Кейн: «Левандовски — фантастический форвард. Игра с «Барселоной» будет особенной»

Кейн: «Левандовски — фантастический форвард. Игра с «Барселоной» будет особенной»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Барселоной» в 3-м туре Лиги чемпионов, отдельно высказавшись о форварде сине-гранатовых Роберте Левандовски, ранее выступавшем за мюнхенцев.

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